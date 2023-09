Polícia recebida a tiros em Jaguaquara. Suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos

Uma operação desencadeada ontem segunda-feira (12) pela Polícia Militar de Jaguaquara através da 3ª Cia do 19º BPM terminou com a morte de um suspeito na cidade. Segundo informações divulgadas pelo Comandante da 3ª Cia, Capitão/PM Hianderson Ribeiro, era por volta de 12h quando a polícia recebeu informações acerca de indivíduos que, de acordo com a PM, estariam reunidos no bairro Cruzeiro, planejando a execução de crimes, quando as guarnições de serviço juntamente com uma equipe da Polícia Civil se dirigiram ao local, onde houve o confronto armado.

Ainda conforme as informações da PM, as equipes teriam sido recebidas por disparos de arma de fogo, não restando alternativas que não fosse o revide. O homem alvejado, identificado como Ramon de Jesus Gomes, teria sido socorrido ao Hospital de Jaguaquara, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado do Hospital ao Instituto Médico Legal de Jequié para ser submetido ao processo de necropsia. ”Salienta-se que um outro homem visualizado pelos policiais e não identificado, conseguiu empreender fuga durante a ação’’, diz um trecho da nota.

A PM informou também que apreendeu 01 revólver, marca Taurus, calibre .38; 05 estojos deflagrados e uma munição picotada; 01 porção média e 03 petecas de substância análoga à cocaína; 02 porções médias de substância análoga à maconha; R$ 181,00 em espécie; e sacolés para comercialização de entorpecentes. Informações e Foto: BLOG MARCOS FRAHM

