Polícia Rodoviária Estadual divulga resultado de operação em Jequié e Região

Em atenção aos Festejos no período do São João 2023, a Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv)/Itabuna, realizou entre os dias 22 a 25 de junho de 2023 uma intensificação no Policiamento Rodoviário em toda a sua área de abrangência.

Especificamente na área do 3° Pelotão/Jequié, a operação foi realizada com reforço policial em seu efetivo sob o Comando do 1° Ten PM Jairo e direcionado com foco nos municípios da região com programação das festividades juninas.

Os policiais intensificaram as abordagens em PCTRANS e patrulhamento nas rodovias com o objetivo de evitar acidentes e ocorrências delituosas nas rodovias.

Durante o período da operação na Ciprv, foram abordadas 688 pessoas, 06 pessoas conduzidas a DP, 808 documentos fiscalizados, 167 motocicletas abordadas, 369 automóveis e 47 veículos de carga abordados.

Foram registrados 6 acidentes de trânsito: 02 sem vítimas e 04 com vítimas fatais: 1 na BA 250 (Maracás); 1 na BA 650 (Ipiaú); 1 na BA 001 (Ilhéus) e 1 na BA 262 (Nova Canaã), além de outros serviços prestados aos usuários nas rodovias. Informações e Foto: ASCOM CIPRv/ITABUNA

