Polícia Rodoviária Federal aborda veículo e encontra drogas com casal na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 51 quilos de maconha em Feira de Santana, distante 116 quilômetros de Salvador. A droga era transportada em caixas de papelão e foi encontrada no banco traseiro de um Chevrolet/Classic, abordado na BR-116. Um casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Passava das 09h00, quando policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao carro, conduzido por um homem de 25 anos. Ele estava acompanhado de uma mulher de 22 anos de idade.

Na entrevista, o motorista disse que estava transportando encomendas de uma empresa que vende pela internet, porém não apresentou documentação comprobatória.

Desconfiados, os policiais decidiram fazer uma busca no automóvel. Ao vistoriar o banco traseiro do carro, a equipe encontrou três caixas de papelão, que continham os tabletes de maconha. Ao todo foram apreendidos 51,65 (cinquenta e um quilos e seiscentos e cinquenta gramas) da droga.

Questionado, o motorista relatou que pegou a droga nas proximidades de uma passarela localizada no bairro da Cidade Nova, em Feira de Santana.

Dada às circunstâncias, o casal foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas (art. 33) previsto na Lei 11.343/2006. Os presos foram apresentados à autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos trâmites cabíveis. A PRF na Bahia segue no propósito de desarticular a logística e enfraquecer o crime organizado com múltiplas ações operacionais espalhadas em todas as regiões do estado. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários