Polícia Rodoviária Federal apreende 08 Kg de cocaína que seriam entregues em Vitória da Conquista

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça (10), 8 quilos de cocaína, escondidas no painel de um veículo. O flagrante ocorreu durante fiscalizações de trânsito no Km 787 da BR 122, em Guanambi (BA).

Era por volta das 15h30 quando os agentes perceberam que o condutor do automóvel se desfez de um material não identificado e empreendeu uma maior velocidade ao avistar a viatura da PRF. Diante da situação, os agentes procederam com a abordagem policial, solicitaram os documentos do veículo e do condutor e realizaram, em seguida, busca pessoal e veicular, momento este que encontraram um cigarro de maconha no interior do automóvel.

Após inspeção mais detalhada no painel do veículo, foi identificado um compartimento oculto, envolvido em carpete, onde foram encontrados 5 tabletes de substância semelhante à cloridrato de cocaína e 2 tabletes de substância semelhante à pasta-base de cocaína, totalizando 8 quilos da droga. Com o suspeito foi encontrado ainda a quantia de R$ 1.195,00 em espécie, apresentada na delegacia.

Ao ser indagado pelos policiais, o homem de 42 anos, informou à equipe que receberia a quantia de R$ 2.000,00 de um desconhecido para levar a droga de Contagem (MG) até Santa Maria da Vitória (BA). Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao passageiro, encaminhado pelo crime de tráfico de drogas à Delegacia da Polícia Civil e apresentado à autoridade policial do local. Informações e Foto: PRF

