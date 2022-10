Polícia Rodoviária Federal apreende 115 comprimido de anfetaminas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta terça-feira (04), 115 comprimidos de anfetaminas, popularmente conhecidas como “rebites”. O flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF no KM 226 BR 242, em Itaberaba (BA).

Após abordagem a carreta Volvo/FH 540, os policiais iniciaram os procedimentos de fiscalização e solicitaram os documentos de porte obrigatório. Durante a entrevista, o motorista confessou que portava cartelas de rebite. Ao todo foram apreendidos 9 cartelas, totalizando 115 comprimidos da droga.

Diante dos fatos, o motorista profissional que reside no estado do Paraná, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e se comprometeu a comparecer para responder em juízo, quando demandado. A substância ilícita é utilizada como inibidor de sono por profissionais de transporte que desejam fazer viagens longas sem parada para descanso. Nunca é demais enfatizar que o uso de “rebites” por motoristas é um fator que coloca em risco a segurança de todos que trafegam pelas rodovias federais do país, por isso, a PRF estará sempre coibindo com muito rigor tal prática. Informações e Foto: PRF

