Polícia Rodoviária Federal apreende 65 Kg de maconha em fundo falso de veículo na BR 116

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de ontem (11), no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista/Ba, aproximadamente 65 (sessenta e cinco) quilos de maconha em um veículo Vw/Saveiro Gl 1.8, cor vermelha. Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor apresentou muito nervosismo e inconsistências nas respostas que eram dadas aos questionamentos realizados pela equipe.

Desconfiados, os PRFs com técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico decidiram realizar uma vistoria minuciosa no veículo e, com auxílio do cão K9 Kaleu, encontraram grande quantidade de tabletes de drogas escondidas no compartimento de carga, onde foi localizado um fundo falso. Indagado pelos policiais, o homem revelou que levaria a droga de Itaquiraí/MS até a cidade de Morada Nova/CE, mas não disse para quem entregaria o veículo e nem quanto receberia pelo serviço. Informações e Foto: PRF

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários