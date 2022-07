Polícia Rodoviária Federal apreende aves silvestres nas BRs 101 e 116

No combate a crimes contra o meio ambiente, policiais rodoviários federais resgataram 05 aves silvestres, em trecho dos municípios de Gandu e Planalto.

A primeira ocorrência foi registrada às 12h10, em Gandu, após abordagem a um ônibus de viagem. Durante a vistoria no interior do veículo foram resgatados 02 aves (cardeal e papa-capim) que estavam aprisionadas em gaiolas pequenas. Um dos passageiros foi identificado como responsável pelo transporte dos animais.

Já o segundo flagrante ocorreu por volta das 15h50, em Planalto (BA) durante abordagem a um Ford/Ka, com placas de Belo Horizonte (MG). O carro era ocupado por três homens e após uma vistoria no interior do automóvel, a equipe acabou encontrando 03 pássaros, da espécie trinca-ferro que estavam presos em gaiolas.

O motorista se identificou como responsável pelas aves. Ele não apresentou nenhuma documentação emitida por órgãos ambientais e informou que saiu da cidade do Rio de Janeiro com destino a Guaraciaba do Norte (CE).

Dada às circunstâncias, nos dois flagrantes foram lavrados os Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e os infratores responderão na Justiça por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605/98. Informações e Foto: PRF

