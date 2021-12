Polícia Rodoviária Federal chama a atenção de motoristas ao trafegar em rodovias no período chuvoso em toda Bahia

Atenção, motorista! Desde o início do mês, nosso estado foi atingido por ventos e fortes chuvas que ocasionaram deslizamentos de encostas, quedas de árvores, erosão de pista e alagamentos de vias. Em alguns casos, foi necessário a interdição total ou parcial das rodovias. Felizmente e graças ao trabalho incansável dos nossos PRFs, bombeiros militares, funcionários das concessionárias e voluntários, a grande maioria dos trechos já foram desobstruídos e liberados. Mas o período chuvoso continua e exige cuidados especiais dos motoristas. A chuva diminui o atrito do pneu com o asfalto. Também deixa a visibilidade comprometida, principalmente durante as chuvas fortes, quando todas as janelas do veículo são fechadas e os vidros embaçam. Informações: PRF