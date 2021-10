Polícia Rodoviária Federal deu início a Operação Nossa Senhora Aparecida e segue até o próximo dia (12).

Mesmo em um momento diferenciado com as restrições e medidas preventivas de combate a disseminação do Coronavírus, estamos preparados para um aumento do fluxo de veículos e para isso, nossos policiais já estão reforçando trechos estratégicos nos mais de 10 mil quilômetros que cortam o estado. Será dada atenção especial as ações de controle de velocidade, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e a realização de exames de bafômetro, para combater a embriaguez ao volante.

O uso do cinto de segurança, do capacete e dos dispositivos de retenção para crianças, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes. Atenção motoristas profissionais (veículos de carga)! NÃO haverá restrição de tráfego no período da Operação Nossa Senhora de Aparecida 2021. A operação, que segue até terça-feira, 12 de outubro, irá priorizar ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país. Informações: PRF