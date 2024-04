Polícia Rodoviária Federal recupera 3 veículos adulterados em rodovias baianas

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou 3 veículos roubados. As ações foram registradas nos municípios baianos de Santo Estêvão e Itabuna. A primeira ocorrência ocorreu no Km 463 da BR 116, em Santo Estêvão (BA), quando os policiais avistaram um motorista conduzindo uma motocicleta HONDA/CG 125 sem capacete. No decorrer da abordagem a equipe constatou que os elementos identificadores estavam adulterados, impedindo a correta identificação do veículo.

Mais tarde, no Km 050 da BR 415, em Itabuna (BA), os policiais abordaram um Fiat/Mobi de cor branca que estava trafegando pelo acostamento. Durante a abordagem foi constatado que o veículo estava com os elementos identificadores adulterados. Após uma análise detalhada foi possível identificar o veículo original, que tinha ocorrência de furto registrada em Camaçari (BA).

Já no Km 032 da BR 415, também no perímetro de Itabuna (BA), por volta das 9 horas da segunda-feira (01), a equipe da PRF abordou um veículo Chev/Onix preto. Os policiais realizaram uma verificação detalhada e constataram que a placa do veículo tinha indícios de falsificação. O veículo original possuía uma restrição por furto registrada em 2018. Todas as ocorrências foram encaminhadas às Delegacias de Polícia Civil competentes para adoção das medidas cabíveis.

