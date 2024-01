Polícia Rodoviária Federal recupera na BR 116 veículo roubado

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo furtado no estado de São Paulo (SP). O automóvel foi identificado durante abordagem de fiscalização no km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA).



A equipe policial constatou a existência de adulterações nos elementos identificadores do veículo. Além disso, para os dados originais do automóvel foi localizado o boletim de ocorrência pelo crime de furto.

O condutor e proprietário alegou ter adquirido o carro há três meses, através de compra realizada em uma plataforma de rede social. Diante do constatado, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista (BA). Informações e Foto: PRF

