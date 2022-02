Polícia Rodoviária Federal resgata 56 pássaros silvestres que estavam sendo transportados na BR 101

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 56 pássaros silvestres dentro de um automóvel, na tarde de ontem (06), durante fiscalização, no km 265 da BR 101, no município de Santo Antônio de Jesus/BA. Os policiais localizaram os pássaros, de diferentes espécies, dentro de diversas gaiolas improvisadas, durante a abordagem de um veículo BMW/320i, com placas de Cabo Frio/RJ.

Os animais silvestres estavam acondicionados no porta-malas, e também no banco traseiro do veículo, sem ventilação adequada, cobertos com panos, caracterizando maus tratos. Os pássaros não possuíam documentação de origem ou propriedade. Os dois homens, ocupantes do veículo, informaram que compraram os pássaros no extremo sul da Bahia, não sabendo informar o nome do município, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) a unidade, e os venderiam em Recife/PE, por R$ 200,00 (duzentos reais), cada um.

Aos policiais, foi dito ainda que, dentre os pássaros silvestres apreendidos, 01 (um) trinca ferro e 04 (quatro) papacapim, teriam vindo do Rio de Janeiro, e seriam vendidos a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada unidade, pois eram registrados. No total, foram resgatados 56 aves silvestres. Informações e Foto: PRF

