Polícia trabalha com hipótese de Latrocínio na morte de taxista da cidade de Maracás

Será sepultado na manhã desta sexta-feira (09), na cidade de Maracás, o corpo do Taxista José Antônio da Graça Saraiva. O idoso estava desaparecido e o corpo foi encontrado amarrado, na zona rural do município, com sinais de espancamento. O taxista, teria feito uma corrida e os indivíduos anunciaram o assalto e levaram o veículo do trabalhador. Um Ford K sedam, placa policial RCR-2i90, e pertences pessoais da vítima.

A polícia civil já esta investigando, e inclusive já tem várias imagens de câmeras de segurança, que flagraram o veículo da vítima, logo após o desaparecimento. A comunidade da cidade de Maracás, está em luto, pela morte do trabalhador, que era bastante querido em toda cidade.

