Policiais civis da 9º Coorpin Jequié participam de mais uma etapa de ambientação com a pistola G22

Em continuidade à Programação da Polícia Civil da Bahia, firmada pelo Exmo. Delegado Geral, Dr. Bernardino Brito Filho, no que tange a AMBIENTAÇÃO DAS PISTOLAS GLOCK G22 Gen5. com a substituição do material bélico, foi realizado na cidade de JEQUIÉ nos dias 09 e 10/11/2020, mais uma etapa da atividade, sendo contemplada nesta data, servidores da 9ªCoorpin/JEQUIÉ.

A finalidade da ambientação é apresentar o novo armamento ao policial civil para que este possa desempenhar a atividade de combate ao crime com maior eficiência, eficácia e segurança.

Esta medida se propõe não somente a elevar o padrão de qualidade do armamento, mas ainda sim propiciar e sempre estimular a União entre todos os servidores, sejam eles DPC, EPC, IPC, conforme já explanado pelo Diretor do Depin, Dr. Flávio Gois.

O Dr. Fábio Silva, Coordenador da CFPC destacou a qualidade do equipamento recebido, referindo sua alta precisão, além de elevados níveis de confiabilidade e segurança.

Posteriormente, dando seguimento a qualificação do material, efetuaremos a troca de coletes balísticos que se encontravam vencidos e entrega das novas munições aos policiais.

Ressaltamos a importância de evento desta natureza e *parabenizamos ao nosso DG, ao Diretor do DEPIN e ao Coordenador do CFPC e equipe* pelo trabalho de excelência desenvolvido, que tem como principal finalidade estimular a auto estima do servidor, bem como assegurar um trabalho de excelência a ser desenvolvido, com armamentos mais seguros e de melhor qualidade, passando orientações de manuseio e conservação. Informações: 9ª Coorpin.

Leia mais no www.jequieurgente.com

Comentários no Facebook:

Comentários