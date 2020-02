Policiais Civis e Penais aprovam Operação Padrão no Carnaval

Os policiais civis e penais, em assembleia, na manhã de quarta-feira (19), decidiram pela intensificação da Operação Legalidade durante o Carnaval 2020, além da mudança das rotinas das atividades durante a festa momesca. Para o Presidente do SINDPOC, Eustácio Lopes, os policiais irão realizar “Operação Padrão”. “Velada no carnaval, sem usar fardamento, fazendo uso somente do distintivo.

O comando Sindpoc informa ainda que nos circuitos do Carnaval não serão feitas abordagens. Tendo sido definidas assembleias itinerantes por todo interior e se necessário a entrega das chefias e horas extras, “caso o governo não retome o diálogo com o sindicato”. Durante a Assembleia a categoria deliberou por não realizar operações em parceria com a Polícia Militar; Aplicar o que rege a Cartilha de Abuso de Autoridade; Intensificar a Operação Legalidade – devolver todos os EPIs vencidos (coletes balísticos e munição vencidas), Uso da força Progressiva caso o governo do Estado não abra mesa de diálogo com a categoria.

