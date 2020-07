Policiais Civis testam positivo para o Covid-19 e sede da 9ª Coorpin passa por desinfecção

Depois que quatro policiais civis e um delegado testaram positivo para o Covid-19, a sede da 9ª Coorpin passou por desinfecção na manhã de ontem (23). A secretária de serviços públicos enviou os seus funcionários, para fazerem a desinfecção da sede da polícia civil, como também o IML e sede da 7ª Ciretran em Jequié.

Alguns setores públicos do município que infelizmente não podem parar, a exemplo da polícia civil, IML dentre outros, e com isso, seus funcionários mesmo tomando todas as medidas de segurança, vem se infectando com o Covid-19. Foto Reprodução.

