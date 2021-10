Policiais da CIPE-CENTRAL concluem curso especial de formação de Sargentos em Ilhéus e comandante da unidade vai a solenidade

Aconteceu na última terça-feira (27), no 2º Beic na cidade de Ilhéus, a Formatura do Curso Especial de Formação de Sargentos PM 2021.6, que teve como paraninfo o Cel PM Vanderval Meneses Ramos, Comandante do Policiamento Regional Sul, representado pelo Ten Cel PM Daniel Riccio, e como amigo da turma o Sub Ten PM Adson Araújo. Foram formados 16 novos Sargentos, que retornarão às suas unidades de origem para abraçar a missão pela qual fizeram juramento. O curso teve carga horária de 200h/a, distribuídas em 02 (dois) módulos. Policiais militares da cidade de Jequié, participaram do curso, entre eles estão três policiais que fazem parte da unidade da CIPE-CENTRAL. O comandante da unidade, Major PM Ricardo José Souza e Silva, participou da solenidade e parabenizou o 1° Sgt PM Marco Brito, 1° Sgt PM Jackson e 1° Sgt PM Josivan, integrantes da UOE.

Leia mais no www.jequieurgente.com











Comentários no Facebook:

Comentários