Policiais da DEAM prendem acusado de matar adolescente em Manoel Vitorino

A equipe da DEAM cumpriu o mandado de prisão em desfavor de F.S.S, pelo fato deste no dia 21/07/20, ter desferido três tiros no adolescente Marlon Lima da Encarnação, de 16 anos, que veio a óbito no local, fato ocorrido na cidade de Manoel Vitorino . O autor chegou a ser flagranteado no dia 31/07/20 por posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança, antes de ter sido expedido o mandado de prisão, tendo o autor após ser submetido ao exame de integridade física recolhido à carceragem da delegacia de Jequié para ser encaminhado ao Conjunto Penal de Jequié. Agradeço a equipe da DEAM, a de Manoel Vitorino e a parceria com o SI da Coordenadoria. DPC Alessandra Pimentel. Informações: Polícia Civil

