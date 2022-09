Policiais militares do 19º BPM de Jequié integram os mais de 240 novos sargentos na Bahia

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) passa a contar com uma nova turma de sargentos no seu efetivo. A solenidade de conclusão do Curso Especial de Formação de Sargentos 2022.2 foi realizada nesta sexta-feira (16), na área cívica do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), no bairro de Ondina, em Salvador. Entre os formandos, 69 sargentos receberam a nova patente na capital baiana e outros 179 nos Batalhões de Ensino, Instrução e Capacitação (Beic); nas cidades de Feira de Santana (16), Ilhéus (84), Juazeiro (2), Vitória da Conquista (65), Barreiras (5) e Teixeira de Freitas (7).





Em Salvador, o evento contou com as presenças do comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho; do diretor de ensino do Centro de Formação, coronel Saulo Costa; oficiais e praças da corporação, além de familiares dos formandos. Alunos que tiveram destaque no curso de formação com as melhores médias curriculares foram agraciados com premiações. O 1° classificado foi o sargento Hadson Cabral Bacellar, seguido pelos sargentos Edmilson Borges dos Santos e Evilásio da Hora Pinheiro, com o 2º e 3º lugares.



De acordo com o coronel Paulo Coutinho, o objetivo da corporação é dar fluidez à carreira de praças. “Os novos sargentos seguem servindo à população baiana e deverão ser lançados na área operacional, reforçando o trabalho da tropa. O curso de formação significa o reconhecimento e a valorização desses profissionais”, destacou o comandante-geral.





A solenidade também contou com homenagens da Turma SGT PM Renato Santana Medeiros ao seu patrono, que integrou a corporação por 20 anos e morreu em 2019, no município de Camaçari. Os familiares do sargento estavam presentes à cerimônia. Já o soldado Danilo Santos Rebouças e o sargento da reserva Jucimar Donato dos Santos receberam os títulos de padrinho e amigo da turma, respectivamente, pela amizade, entusiasmo e colaboração dispensados aos formandos. Informações e Foto: SECOM/GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários