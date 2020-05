Policiais Militares do 19º BPM e Guardas Municipais fazem aferição de temperatura

Visando a manutenção da saúde e o combate contra a COVID-19, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do 19º Batalhão realiza aferição de temperatura de todos os Policiais Militares e Guardas Municipais que integraram a Operação Toque de Recolher. Esta medida visa identificar sinais de febre, um dos principais e mais precoces sintomas da COVID-19, e alertar aos policias da necessidade do auto cuidado. Continuamos empenhados no cuidado com a tropa e com a segurança de todos os Jequieenses. Informações e Foto: ASCOM/19°BPM

