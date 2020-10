Policiais militares mortos em serviço são homenageados

A homenagem em memória aos policiais militares mortos durante o cumprimento da missão constitucional foi regada de emoção, mensagens de reflexão com direito a canção de saudades. A solenidade foi realizada na manhã desta na quinta-feira (29), na Vila Policial Militar do Bonfim (VPMB), na Avenida Dendezeiros.

“Te espero voltando, já sinto você abrindo a porta, correndo para me ver” é trecho da canção “Mister Carlos” composta e cantada pelo soldado Fábio Silva, para homenagear o pai de uma policial militar que faleceu vítima do Covid-19. A música tem mensagem de esperança, saudade e amor como as palavras dos representantes do Comitê de Assistência Religiosa da PM, que foram unânimes em afirmar que a morte é uma passagem e não o fim e que o amor continua.

O comandante geral da PM, coronel Anselmo Brandão falou sobre a existência de cada um. “Qual o sentido da vida? Qual é o legado na minha existência? É preciso refletir sobre o amor e a sensibilidade dentro da corporação e agradecer a colegas, amigos e familiares em vida enquanto estão aqui”, enfatizou.

