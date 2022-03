Policiais Penais da Bahia começam paralisação nesta quarta-feira (09), em todo o estado

Os Policiais Penais da Bahia, convocados pela diretoria do sindicato da categoria, decidiram, por unanimidade, no início deste mês, por paralisar suas atividades por 72 horas em todos os estabelecimentos prisionais do estado da Bahia. A nova paralisação terá início às 8 horas desta quarta-feira (09), e durará até às 8 horas de sábado, dia (12).

A motivação para a continuidade do ciclo de paralisações, segundo a diretoria do SINSPPEB “é a inércia do Chefe do Executivo Baiano em criar a Polícia Penal, ou seja, Inserir essa Policia Especializada no Texto Constitucional Baiano, no capítulo destinado as instituições que compõem a Segurança Pública, iniciativa que se faz necessária para atendimento ao princípio da simetria, visto que em 04 de dezembro de 2019 fora promulgada a Emenda Constitucional 104/2019 criando e inserindo a Polícia Penal no Artigo 144 da Constitucional Federal.

