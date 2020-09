Policiais receberão R$ 9,7 milhões em PDP do 1º semestre

Servidores das polícias Militar, Civil e Técnica, que conseguiram reduzir as mortes violentas no primeiro semestre de 2020, nas suas respectivas áreas de atuações, receberão R$ 9,7 milhões através do Prêmio por Desempenho Policial (PDP). Serão pagos valores entre R$ 501 e R$ 1,8 mil, levando em consideração os resultados alcançados.

No total, serão 10,8 mil servidores contemplados. Na PM, 8,6 mil; na PC, 1,9 mil; e no Departamento de Polícia Técnica (DPT), 223 peritos. A lista completa com as unidades contempladas será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), neste sábado (5).

“Importante destacar o compromisso do Governo do Estado com os baianos. Estamos enfrentando uma pandemia, com consequências também na área econômica, mas o governo permanece reconhecendo o trabalho dos policiais que conquistaram a meta de 6% de redução das mortes violentas”, enfatizou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Informações: Secom GOVBA. Foto Reprodução