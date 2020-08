Policial civil passa mal e morre ao receber primeiros socorros

O Policial Civil Dorisvaldo Nascimento, de 50 anos, faleceu na tarde de ontem (24), em Itapetinga, no centro-sul baiano. O Policial, conhecido como ‘Dori’, teria se sentido mal pouco antes do almoço e foi levado às pressas para o Hospital e Maternidade de Itororó, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, ‘Dori’ foi transferido, segundo o site o Blog Itororó Já, para a Policlínica de Itapetinga, onde acabou não resistindo e foi a óbito. O policial civil era natural de Ubatã e deixa esposa e 2 filhos. Até a publicação desta matéria a equipe médica ainda não havia divulgado para a imprensa a Declaração de Óbito informando a causa do falecimento. Os pais de Dori residem no Bairro Popular, na cidade de Ubatã. Informações e Foto: Ubatã Notícias

