Policial Civil salva criança que se engasgou no circuito do Carnaval em Salvador

Na segunda – feira de Carnaval (20/02), os policiais civis do PPI do Farol da Barra, se depararam com uma ocorrência anormal e desesperadora. Uma mãe aos prantos, vendo o seu bebê engasgado e aparentemente perdendo o fôlego de vida.

Em uma ação rápida e heroica o Escrivão de Polícia Civil Francisval Cardoso de Jesus pegou a criança nos braços, realizou a Manobra de Heimlich, e de forma imediata a fez voltar a respirar. Foi um momento de muito alívio e felicidade para todos envolvidos no caso.

A direção do SINDPOC parabenizou a ação assertiva do Escrivão de Polícia Civil Francisval Cardoso de Jesus, bem como a todos os colegas envolvidos no salvamento da vida do bebê.

“São atitudes como essas que honram a todos os policiais civis e confirmam o nosso propósito: “Salvar vidas é a maior missão de todo Policial Civil”, disse o presidente do SINDOC, Eustácio Lopes.

Sobre o procedimento realizado

A Manobra de Heimlich é o melhor método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho.

Essa manobra foi descrita pela primeira vez pelo médico estadunidense Henry Heimlich em 1974 e induz uma tosse artificial, que deve expelir o objeto da traqueia da vítima.

Resumidamente, uma pessoa fazendo a manobra usa as mãos para fazer pressão sobre o final do músculo diafragma. Isso comprimirá os pulmões e fará pressão sobre qualquer objeto estranho e deixe a traqueia. Informações e Foto: ASCOM – SINDPO

