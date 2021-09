Policial Jequieense “Caveirinha”,é homenageado e tem nome eternizado na CAERC

Na tarde de sexta-feira,(24), a Companhia Independente de Policiamento Especializado – Região Cacaueira realizou a cerimônia de inauguração das reformas do corpo da guarda, cerimonia, abrilhantada pela presença do SGT RR PM Ivanildo, combatente homenageado, que teve seu nome eternizado ao ser batizado o novo corpo da guarda como CORPO DA GUARDA SGT PM IVANILDO “CAVEIRINHA”.

Tal homenagem é um dos vetores do Projeto RESERVA DO CONHECIMENTO, que visa representar a politica de valorização dos policiais em vida, quebrando alguns tabus e paradigmas sociais.

A Inauguração foi presidida pelo comandante do CPE, Cel PM Manuel Paulo Muniz Junior, juntamente com o Comandante da CIPE – Cacaueira, Maj PM Rodrigo.

“Bom dia a todos desse grupo moralizado, meus irmãos, ontem foi um dia ESPECIAL pra mim, onde tive o prazer de ter o reconhecimento da minha vida como exemplo de profissional, onde tive o prazer de ter a guarda da base CAERC com o meu nome, reconhecido o presente pelo Comandante do CPE CEL PM Muniz e o MAJ Rodrigo Comandante da unidade, juntamente com todos os oficiais e praças da CIPE CACAUEIRA , isso não tem preço, mais toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Obrigado Senhor por ter esse reconhecimento em VIDA. CAERC!” Foram as palavras calorosas proferidas pelo SGR PM RR Ivanildo “Caveirinha” após a cerimonia. Informações: ASCOM CIPE CACAUEIRA

