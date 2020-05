Policial Militar grava áudio acusando comandante de perseguição e se suicida

O policial militar Derval Ivo Neto, de 48 anos, integrante da 38ª Companhia Independente de Polícia Milita de Bom Jesus da Lapa, região Oeste do Estado, foi encontrado morto com um tiro na cabeça na localidade do Juá, BR 430, zona rural de Riacho de Santana, cerca de 32 KM de Bom Jesus da Lapa. O policial militar estava fardado e a arma utilizada era de uso particular.

As primeiras informações é que Derval teria cometido suicido atirando contra a própria cabeça na manhã desse sábado (02), quando se deslocava da cidade de Riacho de Santana para Bom Jesus da Lapa para assumir os serviços.

As informações sobre a morte do soldado ainda são poucas e estão sendo apuradas pela própria Polícia Militar e Polícia Civil, para esclarecer o que ocorreu ou motivou a atitude do policial.

Um delegado da Polícia Civil da 24ª COORPIN de Bom Jesus da Lapa esteve no local, juntamente com o Departamento da Polícia Técnica (DPT), realizou perícia, colheu informações, e está adotando as medidas cabíveis para uma melhor apuração do fato.

Antes de cometer o suicídio, o policial divulgou um áudio em que diz não aceitar a remoção da cidade de Riacho de Santana para a sede da OPM, em Bom Jesus da Lapa, e atribuía a questões de perseguição. Informações: bomjesusdalapanoticias.com.br

