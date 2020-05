Policial Militar morre vítima do Covid-19

O corpo do soldado da Polícia Militar Leonardo Batista da Conceição, 36 anos, vítima da Covid-19 foi sepultado na manhã de ontem (10), no Cemitério Municipal na cidade de Porto Seguro. Ele estava internado há 10 dias na UTI do Hospital Luís Eduardo Magalhães, respirando por meio de um ventilador mecânico e morreu no sábado (09).

Leonardo estava lotado no 8º BPM de Porto Seguro havia 15 anos. De acordo com o site Radar 64, o comandante do BPM tenente-coronel Anacleto França, disse acreditar que o policial tenha sido infectado em Ilhéus, onde ele esteve no dia 17 de abril, para participar dos funerais da mãe.

Morando sozinho em Porto Seguro, Leonardo começou a apresentar os primeiros sintomas oito dias após chegar da viagem e foi dispensado do serviço no mesmo dia e orientado a ficar em casa, em isolamento, segundo o comandante. O soldado PM deixa a companheira e um filho. Foto Reprodução

