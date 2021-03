Policial militar que “surtou”, e foi baleado por colegas de farda morre durante a madrugada

O policial militar que apresentou surtos psicóticos e disparou tiros para cima na tarde deste domingo (28), na região do Farol da Barra, em Salvador, morreu no Hospital Geral do Estado (HGE). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O PM, identificado como Wesley Soares Góes, tinha 27 anos, era noivo e trabalhava na 72ª CIPM havia pelo menos quatro anos, lotado no Batalhão de Itacaré, de onde saiu no início da manhã e dirigiu até a capital. Ele foi baleado após 3h30 de negociação com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), no início da noite.

Wesley Góes foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo o major da 72ª CIPM, Hosannah Santos Rocha, o soldado chegou a ficar intubado, mas não resistiu. A família informou que Wesley Góes nunca tinha apresentado surtos. Durante a situação, ele estava com o rosto pintado de verde e amarelo. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o policial foi baleado após disparar tiros contra guarnições do Batalhão de Operações Policiais Especiais e terminou neutralizado.

