Ponte entre Pompílio Sampaio e Cesar Borges, vai receber iluminação.

Foi iniciada a requalificação da ponte, que receberá iluminação em LED e contará com a instalação de arcos laterais e guarda-corpos novos, criando uma padronização estética igual à da Avenida Franz Gedeon, conhecida como ponte do Jequiezinho. Além da montagem da estrutura, será instalada uma passarela para pedestres, que ficará localizada ao lado da ponte. A passarela, será metálica, com 1,20 metros de largura e 24 metros de comprimento, sobre o canal do Rio Jequiezinho e será ancorada na estrutura da ponte, proporcionando conforto e segurança.

Recentemente a referida ponte, ficou interditada por alguns dias, para que fosse feita toda a concretagem nas “cabeceiras”, onde teria sido danificada, devido a corrente do Rio nas últimas chuvas.

