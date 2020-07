Ponte que dar acesso ao São Judas Tadeu será interditada nesta Sexta-Feira (10).

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, atendendo a uma recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia, interditará, nesta sexta-feira, dia 10, para reparos, a ponte que liga o Centro da cidade ao bairro São Judas Tadeu, na Avenida Antônio Orrico, localizada nas proximidades da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), por conta do risco ao tráfego de veículos.

Enquanto estiver sendo feito o serviço de reestruturação da ponte, até a conclusão dos reparos, algumas mudanças no transito estarão sendo feitas:

– Os veículos, oriundos da Rua Erotildes Soares, devem fazer o retorno, contornando a Praça do Viveiro, no bairro São José;

– Os veículos, provenientes da Rua Possidônio Gomes, devem retornar, acessando a Rua Antônio Orrico, logo após a Igreja Batista Monte Sião, antes do Bar Pantanal;

– Os veículos, provenientes do bairro São Judas, com sentido à ponte, devem seguir rumo à Avenida César Borges, utilizando a Rua Almirante Barroso, antiga Rua Paquetá.

A Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN) efetuará a instalação de placas de sinalização nas ruas afetadas e efetuará alteração, com proibição temporária de estacionamento, na via de ligação da Praça do Viveiro com a Avenida Antônio Orrico, com o objetivo de facilitar a manobra de veículos que estejam efetuando o retorno ou desvio, em função desta interdição. Informação e Foto: SECOM PMJ

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários