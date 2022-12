Ponte que liga Campo do America ao Pompílio Sampaio é interditada; ASSISTA

Na noite de ontem (27), a Defesa Civil do município de Jequié, interditou a ponte que dá acesso ao bairro Pompílio Sampaio, Campo do América passando pela Avenida Cesar Borges. Às margens do Rio Jequiezinho com a “cabeceira” da referida ponte, está levando risco de desabamento. Desde as chuvas do mês de dezembro de 2021, o local já vinha dando sinais de que iria precisar de reparos. Há época, a secretaria de infraestrutura fez uma parte do serviço e o outro lado da ponte, foi avaliada e informado pela prefeitura que o local não tinha risco estrutural da ponte. Depois de exatamente 1 ano, à ponte está interditada e por enquanto não tem previsão para liberação de passagem de veículos e inclusive passagem de pedestres. Assista vídeo logo a baixo.





