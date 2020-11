População não dá exemplo e joga entulho as margens da Lagoa do Derba em Jequié

O que mais ouvimos por ai é que os políticos não tem um projeto para a Lagoa do Derba, que está abandonada e blá blá blá. Mas o que observamos no dia a dia é que a própria população não colabora, na tarde de ontem (13), um leitor do Jequié Urgente flagrou um monte de resíduos de construção ( entulho), as margens da Lagoa. Sabemos que o poder público desde sempre está sendo omisso com a Lagoa do Derba, mas, a população tem que colaborar e fazer a sua parte.

Sempre pessoas são flagradas jogando lixo, entulho e até animais mortos as margens da Lagoa, e não colaboram para um melhoramento do local. Por outro lado, a prefeitura deveria fiscalizar e autuar quem for pego jogando esse tipo material e aplicar uma multa. As pessoas só aprendem quando doí no bolso.

