População pede a abertura dos banheiros públicos da Praça Rui Barbosa

Recebemos em nosso E mail, fotografias que mostram que as pessoas estão fazendo suas necessidades fisiológicas atrás dos quiosques da referida praça.

As pessoas que nos enviou as fotografias, disse que o fedor é insuportável e que infelizmente os banheiros estão fechados, e com isso as pessoas não tem onde ir. Recentemente falamos aqui dos banheiros da Praça da Bandeira que também estavam fechados e com isso, as pessoas apelavam para os empresários da localidade para usar o banheiro da empresa.

Pedimos que o setor de serviços públicos vá até o local e verifique o que esta acontecendo com aqueles banheiros. Para que a praça não se torne em um verdadeiro “pinicão”.

