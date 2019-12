População reclama de coleta de lixo em Jequié

Várias reclamações chegaram a nossa reportagem, dando conta que no dia de ontem (18), a coleta de lixo não teria sido feita em vários bairros da cidade de Jequié. Segundo informações do secretário de serviços públicos, a empresa Locar foi pega de surpresa na manhã de ontem (18), onde prepostos do sindicato, teria impedido a saída dos veículos na porta da sede da empresa, e com isso o serviço ficou parado durante a manhã de ontem.









Segundo informações a situação já teria sido normalizada entre sindicato e empresa e a coleta já teria voltado ao normal, a situação de lixo nas ruas, só será normalizada na sexta feira (20), segundo o secretário de serviços públicos disse em uma entrevista em uma rádio local.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente







Comentários no Facebook:

Comentários