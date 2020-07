População retira manilhas que estavam interditando ponte em Jequié

As manilhas colocadas pela Prefeitura, na última segunda-feira (13), para bloquear a passagem de veículos pela Ponte do São Judas Tadeu, foram retiradas e lançadas no esgoto, neste fim de semana. O ato, segundo populares, foi em protesto à lentidão do início das obras de reparo das laterais da ponte. “A Prefeitura interditou a ponte e não começou o serviço, prejudicando a população que tem de se virar para entrar ou sair do bairro”, reclama uma moradora que também se diz indignada com a situação.

Em agosto de 2019, o Ministério Público recomendou a imediata requalificação da ponte, pois a mesma colocava vidas em risco. Somente agora, no entanto, a Prefeitura resolveu fazer alguma coisa e como o serviço não deslancha, os moradores protestam. Informações e Foto: Blog Jequieeregiao

