População tenta fazer justiça e decepa mão de jovem que teve surto psicótico

Na noite de ontem (20), a polícia militar foi acionada para comparecer até a Rua Antônio Miranda Pereira, Loteamento Sol Nascente. Ao chegar ao local, encontrou uma mulher com um corte no pescoço, que teria sido agredida pelo seu esposo. Ao ser ferida com uma faca se Serra, a jovem saiu correndo para rua, populares que passavam pelo local, perseguiram o agressor e o encontraram caído com múltiplos cortes pelo corpo. A população passou a agredir o jovem identificado como sendo EDMAR SANTOS SILVA, 31 Anos. O mesmo teve a mão esquerda decepada desferido por um dos agressores com um facão.

A reportagem do Blog Jequié Urgente, conversou com familiares de Edmar, que nos relataram que o mesmo já vinha passando por problemas psicológicos, e que inclusive já estava sendo acompanhando por profissionais de saúde. Familiares nos informou, que o mesmo nunca usou drogas, sempre foi um bom pai e um bom esposo e é trabalhador. Na noite de ontem. (20), Edmar tinha acabado de chegar da igreja e acabou surtando. E desferiu um corte na companheira com uma faca de serra.

A polícia civil já está no caso, e vai tentar identificar as pessoas que agrediram e deceparam a mão do rapaz. Se forem identificados, todos podem responder perante a justiça. A esposa de Edmar passa bem e está se recuperando, Edmar passou por cirurgia e está internado no Hospital Prado Valadares.

O Jequié Urgente lamenta o ocorrido, e lembra que tentar fazer justiça com as próprias mãos, pode acabar dando problema e os envolvidos respondendo na justiça. Estamos tentando uma entrevista com a esposa de Edmar, em breve mais detalhes no Jequié Urgente.

