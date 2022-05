Por orientação do Ministério Público, Prefeitura de Jequié e Polícia Militar deverão intensificar ações de combate à poluição sonora

A perturbação do sossego e a poluição sonora são algumas das ocorrências mais atendida pela PM no município e há a necessidade de que ações sejam executadas e que esse quadro seja modificado. Uma das proposições apresentadas é a aquisição de um decibelímetro, equipamento que serve para medir as variações da pressão sonora em ambientes internos e externos, que seria utilizado para a avaliação e controle de nível de ruídos em eventos, bares, boates e carros, principais vetores de poluição sonora, na cidade.

O secretário de Governo, Vagner Amparo, informou que a administração municipal tem procurado atender as queixas e denúncias da população, tem realizado ações de fiscalização documental dos estabelecimentos e promovido ações de coibição na sede do município, assim como nos povoados e distritos, com o patrulhamento da Guarda Municipal, da Diretoria de Meio Ambiente, do Departamento de Tributos e do Departamento de Vigilância Sanitária. O secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos, pontuou as ações realizadas pela Diretoria de Meio Ambiente, salientando a relevância da participação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), e dos órgãos que se uniram para ajudar na resolução do problema. Informações e Foto: SECOM/PMJ