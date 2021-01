Porque Jequié só começa a vacinar 24 horas depois de receber a vacina contra o Covid-19?

A cidade de Jequié recebeu no dia de ontem (19), mais de duas mil doses da vacina contra o Covid-19. As vacinas foram recebidas pela secretária de saúde do município. O que realmente não dá para entender, é o porque a cidade de Jequié, esperou mais de 24 depois para começar a vacinação. A maioria dos municípios que receberam as vacinas ontem (19), já começaram a vacinar ontem mesmo. A exemplo da cidade de Jitaúna, Lafaiete Coutinho, Itiruçu entre outras na nossa região.

A vacinação em Jequié começa hoje (20), às 08 da manhã, onde segundo informações, a primeira pessoas a ser vacinada, será uma profissional de saúde que atua na zona rural do município.

