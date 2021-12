Porque nenhum representante OFICIAL DA CHESF concede entrevista a imprensa Jequieense?

Não é apenas nesse período chuvoso de 2021 que a imprensa local tenta uma entrevista com algum Engenheiro ou representante OFICIAL DA CHESF, que administra o Lago da Barragem de Pedra em Jequié. Todos os anos quando o período chuvoso começa, os moradores não só de Jequié, como em toda região onde o Rio de Contas passa, vivem com informações desencontradas e informações dadas por pessoas que nada tem a ver com a administração ou responsabilidade com o Lago da Barragem de Pedra em Jequié. Um repórter da Rede Globo, alertou em um jornal a nível nacional, para o perigo de rompimento da Barragem de Pedra. Milhares de pessoas ficaram em Pânico, até que a imprensa local recebeu a informação do prefeito de Jequié, que teve uma reunião com Engenheiros da CHESF e afirmaram que não há risco de rompimento da Barragem de Pedra. Na tarde de hoje (28), o repórter de uma rádio local, indagou o comandante do Corpo de Bombeiros sobre a segurança da Barragem de Pedra, o mesmo foi enfático em informar que a responsabilidade e assegurar que não a risco, são os engenheiros da CHESF. Mas, como a imprensa consegue uma entrevista com um responsável? Volta e meia, surge uma nota, que informa a vazão de água na Barragem de Pedra. Há muitos anos que surgem “Boatos”, rumores de que a Barragem de Pedra pode-se romper. Já tá mais que na hora de um representante OFICIAL da CHESF, ter mais diálogo com a imprensa, que é porta voz da sociedade e tranquilizar as pessoas de uma forma OFICIAL. Esperamos que esta matéria, chegue a algum responsável da CHESF, e que as informações, não chegue por “interlocutores”, até a população. Estamos falando de uma represa com mais de 70 KM de extensão, e que milhões de pessoas, dependem de informações CONCRETAS.

Comentários no Facebook:

Comentários