Posso dirigir se a minha CNH estiver vencida desde 19/02/2020?

Teve a carteira de motorista vencida durante a pandemia ou está perto de ter? Não há motivos para se preocupar. Isso porque o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) estabeleceu a suspensão do prazo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) durante a pandemia de coronavírus.

Com isso, o motorista que teve a carteira vencida desde 19 de fevereiro de 2020 pode continuar dirigindo sem o risco de multa ou remoção do veículo, enquanto durar a pandemia. A medida vale para carteiras definitivas e provisórias, e foi tomada de acordo com a deliberação 185/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Foto PRF

