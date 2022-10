Poste de energia elétrica cai e por pouco não causa grave acidente no centro de Jequié

Na tarde de ontem (27), motoristas e pessoas que estavam próximo ao Centro de Abastecimento Vicente Grilo, tomaram um grande susto. Um posto de energia elétrica caiu sobre um veículo que estava estacionado e acabou atingindo um veículo que estava passando pela Rua Francisco Alves Meira. Um dos veículos atingidos, presta serviços a prefeitura de Jequié e além do motorista, ainda tinha outros ocupantes que saíram ilesos do incidente.

A SUMTRAM com ajuda da polícia militar, fechou as ruas que davam acesso ao local, e o trânsito acabou ficando complicado em torno do CEAVIG. A Coelba chegou rapidamente e isolou todo local e começou os trabalhos para substituição dos postes danificados e o restabelecimento da energia elétrica que afetou várias lojas no local. Ninguém ficou ferido e agora só um laudo pericial vai indicar os motivos da queda deste poste que fazia a sustentação da fiação de energia elétrica.

