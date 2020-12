Posto de Saúde no Loteamento Água Branca está precisando de uma limpeza geral

Moradores do Loteamento Água branca, jequiezinho, estão assustados com a situação que se encontra a área interna do Posto de Saúde Amando Ribeiro Borges. Muito mato e muita sujeira está fazendo parte do dia a dia dos frequentadores. Os moradores pedem que seja enviado uma equipe da limpeza para que o ambiente fique mais propício para cuidar da saúde das pessoas. Foto: Leitor Jequié urgente

