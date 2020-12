Praça do Agarajão continua com muito lixo e 70% dos moradores de caminho estão com Chikungunya

A pedidos dos moradores, nossa reportagem voltou na manhã de hoje (30), até a Praça do Agarajão, URBS. E constatamos que a situação está ainda pior, tanto na quantidade de lixo e devido a quantidade de moradores do Caminho 09, que fica bem próximo a praça, que estão doentes com Chikungunya. Conversamos com o morador, ” Joilson”, que nos informou que dezenas de moradores do caminho, adoeceram, inclusive ele e a esposa que ainda estão se recuperando. O morador informou que ainda está passando muito mal. Outros moradores do caminho conversaram com a nossa reportagem, e culparam a grande quantidade de sujeira e lixo que tem na praça do Agarajão. Esperamos realmente, que a prefeitura de Jequié, envie homens e façam a limpeza do local. Pois já se tornou um caso de saúde pública.

Comentários no Facebook:

Comentários