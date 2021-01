Praça do Brinco de Ouro no Jequiezinho continua precisando de uma limpeza geral

Nossa reportagem esteve no final da tarde de ontem (05), na Praça do Brinco de Ouro, Jequiezinho, e que encontramos foi muito mato e sujeira. Alguns moradores até tentam fazer a limpeza da referida praça, só que o mato cresce em uma proporção bem maior. A quadra de esportes também está precisando de uma reforma, pois está com fiação de energia elétrica exposta e refletores queimados. Esperamos que a secretária de serviços públicos de Jequié, envie homens para realiza uma limpeza geral no local, onde segundo moradores, a meses não é realizada uma limpeza geral na Praça do Brinco de Ouro.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários