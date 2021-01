Praça do São Judas Tadeu está mais parecendo uma floresta e moradores pedem limpeza

No final da tarde de ontem (08), nossa reportagem esteve na Praça do São Judas Tadeu, e realmente ficamos espantados com a situação que a referida praça se encontra. Um verdadeiro matagal no local, faz do ambiente mais uma floresta do que realmente uma praça. Segundo vários moradores, o local já faz muito tempo que não passa por uma limpeza, e com isso o mato só tem crescido cada dia mais. Pedimos para a secretária de serviços públicos, que envie URGENTE, homens para fazer uma limpeza no local. Como se já não bastasse os moradores do São Judas Tadeu, terem que enfrente uma buraqueira sem fim no local, agora tendo também que ter que conviverem com um local totalmente abandonado. Assim que o serviço for feito, vamos voltar ao local para conferir de perto o trabalho.

