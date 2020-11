Praça na Avenida São Bernardo Joaquim Romão está precisando de uma limpeza geral

Uma praça que fica localizada na Avenida São Bernardo, Joaquim Romão, está precisando de uma limpeza geral. Poda nas árvores e uma capina na referida praça. As pessoas que frequentam o local, reclamam da sujeira e do mato no local. Há tempos atrás, os próprios moradores ainda tentaram ornamentar a Praça com material reciclado, como a prefeitura não deu um apoio ao menos com a limpeza dos matos e poda das árvores, Os moradores acabaram deixando de lado o projeto.

