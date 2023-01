Praça na Rua José Leto será totalmente reformada pela prefeitura de Jequié

Em continuidade às obras que vem revitalizando ruas e avenidas, com a construção dos canteiros centrais e de pequenas praças, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, deu início nesta quarta-feira, 11, à execução de mais um projeto de urbanização, integrando-se aos programas “A Praça É Nova” e “Asfalto Novo Por Toda Cidade”, que estão modernizando e dando uma “cara” nova ao município. Desta vez, os contemplados são os moradores da Rua José Leto, no bairro Jequiezinho.

A exemplo do que já foi implementado na Rua 15 de Novembro e na via lateral da Praça da Bandeira; na Rua Professora Virgínia Ribeiro, no Jequiezinho; na Avenida Rio Branco, bairro São José; e na Avenida São Bernardo, no bairro São Luís, as obras na Rua José Leto vão dotar o espaço, que já existe há muitos anos, com a aplicação de concreto estampado, instalação de pergolado, paisagismo e um parquinho infantil. Além da melhoria estrutural, a urbanização destes locais promove bem-estar e reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida da população. Informações e Foto: SECOM/PMJ

