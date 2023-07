Praça Rui Barbosa por obras de requalificação por parte da prefeitura de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Serviços Públicos, promoveu ontem quinta-feira, 13, uma reunião com os permissionários dos quiosques da Praça Rui Barbosa, que passará por obras de requalificação, com investimentos oriundos de recursos próprios do município.

A última reforma realizada na Praça Rui Barbosa, que é um cartão-postal da cidade, foi em 2008. De lá para cá o espaço sofreu desgastes pela falta de manutenção e, aos poucos, deixou de ser um equipamento funcional e, com isso, já não atendia de forma plena a população. De acordo com o que foi apresentado pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, o projeto de requalificação será dividido em cinco quadrantes, ou seja, a obra será executada em cinco etapas, cada uma focando em uma das áreas da Praça, deixando os demais quadrantes livres e com os estabelecimentos funcionando normalmente, sem prejudicar a comercialização.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, a Praça Rui Barbosa deverá contar com paisagismo em todos os canteiros existentes, bem como a modernização do projeto de iluminação em LED, além de outras inovações que deverão deixar o local ainda mais atrativo. Informações e Foto: SECOM/PMJ

