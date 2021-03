Prazo das Declarações de Aptidão ao Pronaf ativas são prorrogadas por mais seis meses

Agricultores e agricultoras familiares com Declarações de Aptidão ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP/PRONAF) ativas, com vencimento no período entre 31 de março de 2021 a 30 de setembro de 2021, passam a contar com a prorrogação de seis meses, do prazo de vencimento.

A decisão, publicada na última sexta-feira (19), e que entrou em vigor na segunda-feira (22), por meio da Portaria de número 121, é da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em decorrência do estado de calamidade pública causada pelo Coronavírus.

Na Bahia, a emissão e renovação da DAP é coordenada pela Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater), unidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR).

“A prorrogação da vigência da DAP por seis meses é uma medida necessária para que agricultores e agricultoras familiares não sejam prejudicados no acesso ao Pronaf e outras políticas públicas, nesse momento de agravamento da crise sanitária, causada pela COVID-19. A prioridade máxima é cuidar da saúde e preservar vidas”, destacou a superintendente da Bahiater, Célia Watanabe.

A prorrogação do vencimento da DAP, especialmente neste período de pandemia, facilitará também o acesso das famílias agricultoras a programas como o Garantia-Safra e às linhas de crédito do Pronaf, cuja demanda se encontra mais acentuada.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários